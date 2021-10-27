В Оренбургской области иностранец убил сестру на глазах ребёнка, ударив её ножом 28 раз

В городе Орск Оренбургской области полиция задержала 24-летнего иностранного гражданина, который подозревается в убийстве своей 27-летней сестры. Об этом сообщает СК по региону.

По данным следователей, преступление было совершено 26 октября, примерно в 23:30, в многоквартирном доме по улице Комарова. Подозреваемый нанёс девушке не менее 28 колото-резаных ран, от которых та скончалась.

Уточняется, что в этот момент в квартире находился годовалый ребёнок убитой. Он не пострадал и сейчас находится с отцом. Правоохранители выяснили, что иностранцы прибыли в Россию 30 марта 2021 года для для осуществления трудовой деятельности.

В полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).