Вторник, 9 июля, 2024

В Оренбурге сняли пару, везущую ребенка в клетке

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото Telegram-канала UTV Оренбург

В Оренбурге появилась информация о женщине, которая везла ребенка в клетке, что было замечено прохожими и запечатлено на видео. Сообщение опубликовало UTV в Telegram-канале.

Женщина, одетая в сиреневую футболку и черные брюки, транспортировала девочку возрастом 2-3 года в клетке на колесах. На видео заметно, что ребенок держит пластиковую куклу, а за ними следует мужчина с розовым чемоданом

В комментариях к записи пользователи предположили, что ребенок сам захотел отправиться на прогулку в такой необычной коляске, ссылаясь на спокойное поведение девочки на видео. Один из комментаторов отметил, что дети часто просятся поездить в тележках супермаркетах, и это не вызывает такого большого внимания.

Представители официальных ведомств не дали комментариев относительно этой ситуации.

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