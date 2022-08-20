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В Омской области ревнивая мать зверски убила младенца на глазах у его отца

Правоохранители арестовали 20-летнюю жительницу Горьковского района Омской области, которую подозревают в убийстве трехмесячного сына, пишет КП.

По предварительной версии, родители малыша выпивали вместе с друзьями. Вскоре женщина устроила истерику из-за того, что приревновала мужа.

В разгар конфликта злоумышленница схватила малыша и назло мужчине с силой ударила младенца головой об пол. Шокированный отец взял ребенка на руку и побежал в больницу. По словам соседей, его крики слышала вся улица.

Несмотря на все усилия, врачам не удалось помочь крохе. В ближайшее время женщине предстоит визит в психиатрическую клинику.

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