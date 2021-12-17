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Пятница, 17 декабря, 2021
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В Омской области педофил изнасиловал 11-летнюю девочку в зарослях камыша

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Калачинский городской суд вынес приговор 42-летнему жителю Омской области, которого признали виновным изнасиловании 11-летней девочки, пишет Om1.ru.

Преступление произошло в ноябре 2014 года у железнодорожного вокзала. По версии следствия, злоумышленник подошел к жертве, закрыл ей рот рукой и толкнул в спину.

После этого мужчина несколько раз ударил ребенка по голове и принялся обшаривать карманы, найдя 300 рублей. Наконец он достал нож и, угрожая расправой, потребовал отдать ему все имеющиеся у девочки ценности. У потерпевшей их не оказалось.

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Тогда педофил утащил ребенка в заросли камыша и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Суд назначил ему окончательное наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии особого режима.

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