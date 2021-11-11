В Октябрьском районе Рязани прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима

В четверг, 11 ноября, в Октябрьском районе Рязани прошли очередные проверки по соблюдению масочного режима на остановках и в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ходе проверки уполномоченные работники проверили наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания в салонах автобусов и троллейбусов и в местах массового скопления людей.

По результатам рейда с 46 рязанцами провели разъяснительные беседы. В отношении 1 человека составлен протокол по ст.20.6.1 КоАП РФ.

Уточняется, что рейдовые мероприятия, проходящие в областном центре на регулярной основе, будут продолжены.