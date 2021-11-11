В октябре в Рязанской области родились Платон и Лукерья

Главное управление ЗАГС Рязанской области рассказало об именах, которые жители Рязани и области давали своим детям в октябре.
Самыми популярными для новорождённых мальчиков стали: Андрей, Максим, Александр, Артём, Егор, Кирилл, Никита, Иван.
Девочек чаще всего называли: София, Виктория, Анастасия, Анна, Вероника, Валерия, Василиса.
Среди редких и непопулярных имён во втором месяце осени оказались мужские — Платон, Мирон, Родион, Демьян, Яков; женские — Пелагея, Лукерья, Станислава, Ярослава, Зоя.