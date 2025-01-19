В одном из древнейших храмов Рязанской области проведена полная реставрация

В одном из древнейших храмов Рязанской области — Богоявленском — проведена полная реставрация. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале.

Церковь Богоявления — памятник архитектуры середины 17 века. Предположительно храм построил архитектор В. Зубов на месте более древней белокаменной церкви 16 века, разрушенной пожаром 1647 года.

«Это часть большой работы по комплексному восстановлению всего комплекса Рязанского кремля. Благодарю Министерство культуры России за поддержку и внимание к нашему региону», — пишет Малков.

В Крещения Господня в обновленном Богоявленском храме прошло первое богослужение. Его посетил Павел Малков.

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Губернатор поздравил всех верующих с Крещением Господним, пожелал им мира, добра, и благополучия.