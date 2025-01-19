В одном из древнейших храмов Рязанской области проведена полная реставрация

В одном из древнейших храмов Рязанской области — Богоявленском — проведена полная реставрация. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале.
Церковь Богоявления — памятник архитектуры середины 17 века. Предположительно храм построил архитектор В. Зубов на месте более древней белокаменной церкви 16 века, разрушенной пожаром 1647 года.
В Крещения Господня в обновленном Богоявленском храме прошло первое богослужение. Его посетил Павел Малков.
Губернатор поздравил всех верующих с Крещением Господним, пожелал им мира, добра, и благополучия.