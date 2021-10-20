В Облдуме обсудили вопросы реализации в регионе закона об ответственном отношении к животным

В областной Думе во вторник, 19 октября, рассмотрели вопросы реализации на территории региона Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В обсуждении приняли участие заместитель председателя регионального парламента Александр Шевырев, заместитель руководителя профильного комитета облдумы Денис Сидоров, заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов, представители главного управления ветеринарии по Рязанской области, администрации Рязани, муниципального учреждения по контролю за безнадзорными животными и частного бизнеса, работающего в этой сфере.

С информацией об организации в Рязанской области деятельности по обращению с животными без владельцев в рамках мероприятия выступил зампред правительства региона Дмитрий Филиппов. Он отметил, что необходимая нормативная база в регионе создана. Так, в декабре 2020 года были приняты постановления, касающиеся реализации программы ОСВВ, порядка деятельности приюта для безнадзорных животных, и решения о выделении субвенций муниципалитетам в пределах 23 миллионов рублей.

Заместитель председателя областной Думы Александр Шевырев отметил, что вопросы финансирования деятельности по организации работы с безнадзорными животными необходимо обсуждать именно сейчас, перед началом работы над областным бюджетом на следующую трехлетку, чтобы своевременно предусмотреть увеличение расходов бюджета на эти цели.

В настоящее время в областном центре реализацией программы по отлову, вакцинации, стерилизации и выпуску животных в прежние места обитания занимаются МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» и ИП «Сильянов». Обе организации работают с лета, в них содержится более 400 собак. Как было отмечено, с завершением дачного сезона этих мощностей становится недостаточно, поскольку количество брошенных животных увеличивается, и они из дачных поселков мигрируют ближе к кормовой базе на окраины Рязани.

В связи с этим собравшиеся выделили два комплекса проблем: первый связан с необходимостью увеличения расходов бюджета и созданию еще одного приюта, второй – с ужесточением ответственности владельцев животных. Необходимо усилить разъяснительную работу с населением, чтобы люди не создавали условия для увеличения количества брошенных животных.

В ходе мероприятия также шла речь о доработке федерального законодательства. Предложения от региона уже направлялись в федеральные структуры исполнительной власти.

Директор МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» Марина Селезнева отметила, что содержание одной собаки в приюте, включая мероприятия по отлову, стерилизации, вакцинации, обходится бюджету в 250 рублей в сутки, поэтому увеличение количества животных на содержании невозможно без волонтерской помощи. Сейчас на площадке Центролита содержится более пятисот собак.

По итогам обсуждения были сформулированы предложения. В частности, Александр Шевырев предложил предусмотреть в бюджете расходы на приобретение дополнительного транспорта для МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными». Сейчас там только одна машина. Дмитрий Филиппов отметил необходимость разработки порядка предоставления услуг по стерилизации домашних питомцев для малообеспеченных категорий населения. Также было рекомендовано усилить просветительскую работу по ответственному обращению с животными.