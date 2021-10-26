В Новосибирске решили наказать охранника, сломавшего позвоночник подростку

Возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего охранника продуктового магазина, который избил покупателя в Новосибирске, пишет РЕН ТВ. Опубликовано видео с места событий.

Инцидент произошел 19 октября. Жертвой оказался 13-летний подросток. Его мама рассказала, что сын искал конкретную газировку на полках магазина.

Это вызвало подозрения у сотрудника торговой точки. В итоге злоумышленник после короткой словесной перепалки он схватил ребенка и начал его дергать.

Подросток просил отпустить его, однако охранник в ответ ударил жертву между лопаток и сломал мальчику позвоночник.