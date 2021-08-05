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Четверг, 5 августа, 2021
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В Новосибирске полицейский покончил с собой перед свадьбой из-за измены невесты

Никита Брыкин
В Новосибирске полицейский покончил с собой перед свадьбой из-за измены невесты
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В МВД началась служебная проверка по факту смерти сотрудника полиции в Новосибирске, пишет портал Kazan First.

По предварительной версии, мужчина покончил с собой. Он узнал, что невеста изменила ему за несколько дней до свадьбы.

Ночью во дворе у дома, когда на улице не было людей, он совершил самоубийство прямо на глазах у коллег. Им не удалось спасти мужчину.

Невеста утверждает, что накануне случившегося между ними не было никаких ссор. Как пишет СМИ, перед смертью жених позвонил ей, чтобы попрощаться.

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