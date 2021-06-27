В Новосибирске дедушка изнасиловал десятилетнюю внучку

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Под стражу взяли 69-летнего жителя Новосибирска, который подозревается в сексуальном насилии над 10-летней внучкой, пишет Om1.ru.

Сообщается, что школьница ужасно боялась злоумышленника, однако ей хватило смелости рассказать страшную правду матери в прошлом году, после чего женщина написала заявление в полицию.

Общественница Анна Тажеева отметила, что девочка рассказала жуткие подробности извращений, от которых «слезы на глазах были даже у взрослых».

«Он насиловал ее несколько раз. Надевал резиновые перчатки и презерватив, со слов девочки», – пояснила Тажеева.

После случившегося ребенка забрали в реабилитационный центр, однако сейчас девочка живет дома. В случае небольшого волнения у малышки начинается тик. Мать девочки призналась, что в детстве мужчина насиловал и ее. Ему грозит до двенадцати лет тюрьмы.