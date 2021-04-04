В Новосибирске 13 подростков жестоко избили двух школьников

Полицейские проводят проверку и разыскивают несовершеннолетних жителей Новосибирска, которые подозреваются в жестоком избиении двух мальчиков, пишет портал «Om1.ru».

Инцидент произошел 2 апреля на лестничной площадке в одной из многоэтажек по улице Колхидской. По предварительной версии, двое школьников были на дне рождении у знакомой. Когда ребята уходили домой, в подъезде их толпой избили 13 подростков.

Злоумышленники также присвоили себе мобильные телефоны жертв. Мать одного из пострадавших рассказала, что среди нападающих были парни и девушки. При этом они снимали происходящее на видео.

«Не дети, а звери. Весь подъезд был в крови, сын приехал домой избитый», — отметила женщина.

Отметим, что протерпевшие проходят медицинское обследование. Причина нападения на них выясняется.