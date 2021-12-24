В Новомосковске таксист выволок за ноги двух девушек из машины

Пользователи Сети обсуждают ролик, записанный в Новомосковске, где таксист прямо посреди дороги высадил из машины двух пассажирок, пишет Тульская пресса. Они сняли происходящее на видео.

Как видно на кадрах, водитель был крайне возбужден. Он утверждал, что пассажирку «могут быть обкурены». По словам автора публикации, водитель буквально вытащил их из салона за ноги. Причину конфликта она не называет.

«Ну не красавчик? Справился с девушками», – пишет под видео женщина.

В комментариях к видео многие встали на сторону таксиста. Многие отметили, что голос девушки был странным — возможно, она была пьяна.