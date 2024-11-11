В Новомичуринске задержали мужчину, который устроил скандал в одном из магазинов, а из другого вынес бутылку алкоголя

Сотрудники Росгвардии задержали в Новомичуринске мужчину, который нарушал общественный порядок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина привлек внимание посетителей продуктового магазина неадекватным поведением: он матерился и нарушал общественный порядок. О скандалисте сообщили сотрудника Росгвардии.

Нарушителем оказался 40-летний житель Скопина, находившийся по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения. Когда стали проверять его личность, выяснили, что несколькими часами ранее мужчина вынес из одного из сетевых магазинов города бутылку спиртного. Продавец потребовал, чтобы мужчина оплатил покупку, на что тот ответил отказом и покинул помещение.

Задержанного передали сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело.