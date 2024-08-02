В Новомичуринске установили памятник погибшим участникам спецоперации

В Новомичуринске открыли памятник погибшим бойцам СВО. Церемония прошла 2 августа, в День ВДВ. Участие в ней приняли близкие участников спецоперации, представители органов власти, военных комиссариатов, депутаты, а также местные жители.

К участникам церемонии обратился зампред регионального правительства Александр Шаститко. Он выразил соболезнования семьям и близким военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.

Памятник погибшим участникам спецоперации установили на городском кладбище. Проект по его созданию реализовали в рамках областной программы поддержки местных инициатив, сообщили в правительстве региона. Автором скульптуры выступил рязанец Олег Седов.