В Новомичуринске росгвардейцы задержали пьяного водителя

В Новомичуринске мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем, его задержали сотрудники Росгвардии.

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, 1 марта наряд росгвардейцев получил ориентировку на автомобиль с номерами из соседнего региона. Машина передвигалась в сторону Новомичуринска, а ее водитель предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения.

На проспекте Смирягина росгвардейцы обнаружили разыскиваемый автомобиль и остановили. За рулем транспортного средства находился мужчина 1989 года рождения с явными признаками алкогольного опьянения.

Росгвардейцы передали нарушителя сотрудникам ОГИБДД МОМВД России «Кораблинский».