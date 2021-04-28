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Среда, 28 апреля, 2021
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В Новомичуринске отремонтируют детскую школу искусств

7info
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Во вторник, 27 апреля, депутат Госдумы Елена Митина в рамках депутатского контроля посетила Новомичуринскую детскую школу искусств.

В 2021 году учреждение дополнительного образования стало участником национального проекта «Культура». На капитальный ремонт здания из бюджетов всех уровней было выделено более 23 млн. руб.

Эти средства будут использованы на ремонт крыши, обновление фасада, замену систем отопления, водоснабжения и электропроводки, ремонт входной группы, всех внутренних помещений, зрительного зала и сцены, сантехнических комнат, замену дверных блоков и благоустройство территории. Планируется, что ремонт здания завершится в августе текущего года.

– Дети – наше будущее. Мы должны сделать все для того, чтобы они получали качественное образование в хороших, современных условиях. Пока все работы осуществляются в соответствии с графиком, претензий к подрядчику на данный момент нет, – отметила Елена Митина.

Директор ДШИ Вера Галаганова рассказала, что во время ремонта все занятия проходят в новомичуринской школе №3.

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