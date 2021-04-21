В Новомичуринске мужчина украл у 72-летней пенсионерки кошелек с крупной суммой

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В Новомичуринске мужчина украл у 72-летней пенсионерки кошелек с деньгами. Преступление он совершил в магазине. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Пострадавшая пришла в сетевой супермаркет, чтобы купить продукты. Домой она уже вернулась без кошелька, в котором находилось 16 000 рублей. Пенсионерка пыталась самостоятельно отыскать пропажу, пройдя по старому маршруту. Но все было безуспешно.

Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения, которые установлены в магазине. Тогда-то они и обнаружили момент пропажи. Оказалось, при выборе товара пенсионерка оставила свой кошелек на полке. Объект заметил другой посетитель супермаркета, который забрал его себе.

— Подозреваемым оказался 53-летний неработающий житель Новомичуринска. Оперативники разыскали и задержали мужчину, — говорится в сообщении.

На него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).