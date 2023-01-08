В новом МФЦ в рязанском гипермаркете «Глобус» установят постамат для выдачи готовых документов

В новом отделе МФЦ, который откроется в гипермаркете «Глобус» в Рязани, установят постамат для выдачи готовых документов. Об этом в интервью «Рязанским ведомостям» заявила заместитель председателя правительства региона Юлия Швакова.

С помощью постамата рязанцы смогут забирать готовые документы в любое удобное для них время.

– МФЦ должен быть ближе к людям — это его суть, – заявила Швакова.

Также она рассказала и о других планах по развитию МФЦ в Рязанской области. Например, новое отделение будет открыто в Торговом городке. Власти делают ориентир на расширение перечня услуг, модернизацию оборудования, подготовку квалифицированных кадров для МФЦ области.

– Особое внимание — развитию Центра оптимизации услуг, который мы открыли в числе «пилотов» этой осенью и который призван сократить время подготовки документов. Сервис работы с МФЦ должен стать лучше, удобнее и быстрее, – сказала зампред правительства региона.