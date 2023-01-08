В новом МФЦ в рязанском гипермаркете «Глобус» установят постамат для выдачи готовых документов

В новом отделе МФЦ, который откроется в гипермаркете «Глобус» в Рязани, установят постамат для выдачи готовых документов. Об этом в интервью «Рязанским ведомостям» заявила заместитель председателя правительства региона Юлия Швакова.
С помощью постамата рязанцы смогут забирать готовые документы в любое удобное для них время.
Также она рассказала и о других планах по развитию МФЦ в Рязанской области. Например, новое отделение будет открыто в Торговом городке. Власти делают ориентир на расширение перечня услуг, модернизацию оборудования, подготовку квалифицированных кадров для МФЦ области.
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