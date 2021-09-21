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Вторник, 21 сентября, 2021
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В новой Госдуме будут работать представители восьми партий

7info
В новой Госдуме будут работать представители восьми партий
Фото пресс-службы Госдумы РФ

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В Госдуме восьмого созыва будут представлены восемь партий, сообщает РИА Новости.

Преодолели 5% барьер на выборах и получили места по федеральным спискам «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и «Новые люди».

Больше всего мест вновь получит «Единая Россия». В активе единороссов победы 198 кандидатов-одномандатников. В том числе в Рязанской области, где депутатами стали Андрей Красов и Дмитрий Хубезов.

Выборы в одномандатных округах выиграли 9 кандидатов от КПРФ, 8 от «Справедливой России». По данным ЦИК, у ЛДПР два кандидата-лидера в одномандатных округах, у «Родины», «Гражданской платформы» и «Партии Роста» по одному.

Также в Госдуму попадают пять самовыдвиженцев, трое из которых выиграли выборы в Москве. Это координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов.

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