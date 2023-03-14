Пожилого пассажира автобуса зажало в дверях и протащило по земле вниз головой в Нижнем Тагиле. Видео с места событий появилось в телеграм-канале Инцидент Нижний Тагил.

Видео не рекомендуется к просмотру лицам моложе 18 лет, впечатлительным людям, людям с неустойчивой психикой, а также беременным.

Инцидент произошел 10 марта при посадке в маршрутку № 25. На кадрах видно, как мужчина заходит в салон, но двери транспорта закрылись слишком быстро. По словам очевидцев, другие автомобили сигналили водителю автобуса, но он продолжал ехать.

«Он громко кричал: «Стой! Стой!» Видимо, водитель вообще не слышал криков пострадавшего пожилого человека», – рассказал одна из свидетельниц.

В ГИБДД сообщили, что ведут проверку. Водителя автобуса вызвали в дорожную полицию Госавтоинспекции для дачи пояснений.