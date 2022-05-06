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Пятница, 6 мая, 2022

В нескольких районах Рязанской области временно отключат телерадиовещание

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В нескольких районах Рязанской области временно отключат телерадиовещание

7info7

В нескольких районах Рязанской области временно будут отключат телерадиовещание. Это связано с техническими работами на РТПС «Мосолово», сообщили в пресс-служба облправительства.

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Работы проведут с 08.00 до 17.00 с 11 по 13 мая. На это время полностью отключат передающее оборудование в Спасском, Чучковском, Шиловском, Старожиловском, Путятинском, Сараевском, Сапожковском, Ухоловском и Кораблинском районах.

Режимы работы других объектов филиала, выполняющих трансляцию телевизионных и радиопрограмм, остаются без изменений.

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