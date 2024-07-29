В Недостоеве горит мусор

Пожар в Недостоеве прокомментировала пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Напомним, ранее очевидцы сообщали о возгорании в социальных сетях.

На улице Прижелезнодорожной загорелся мусор. Вызов в пожарную часть поступил в 1:08. На место происшествия выехали 7 человек и 2 единицы техники.

Сообщается, что в настоящее время пожар ликвидирован на площади около 300 кв.м. Сейчас пожарные тщательно заливают место тушения пожара, чтобы возгорание не случилось вновь.

Информации о пострадавших не поступало.