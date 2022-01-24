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Понедельник, 24 января, 2022
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В небе над Рязанью снова можно увидеть МКС

7info

Над Рязанью снова можно увидеть Международную космическую станцию, сообщает группа Меридиан 39. Астрономия в Рязани.

Астрономы опубликовали схемы наиболее интересных полётов.

— Схемы показаны для Рязани, по области время пролета отличается не сильно, в пределах минуты, а вот высота и путь станции по созвездиям на севере и юге области меняются значительно, более чем на 10 градусов, — говорится в сообщении.

Летящую по небу МКС трудно не заметить — она выглядит как очень яркая звезда, движущаяся всегда с запада на восток (с небольшими отклонениями) и пересекающая небо примерно за 5 минут. Иногда МКС становится видимой не в самом начале своего пути, или резко исчезает, не долетев до горизонта — это значит что она вышла из тени Земли, или вошла в нее, отмечают астрономы.

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