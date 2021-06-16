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Среда, 16 июня, 2021
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В “Наташкином парке” Рязани высадят цветущие кустарники

7info7
Фото из соцсетей
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В “Наташкином парке” Рязани поводится масштабный апгрейд.Зимой в нём появились подсвеченные скамейки, вымощенные дорожки. А аллеи парка украшали новогодние скульптуры. Парк стал центральным местом новогодних гуляний.  

Реконструкция парка продолжается. В насточщее время проводятся работы по замене ограждения. По периметру парка были вырублены векоы деревья, что в очередной раз спровоцировало волнц недовольства у некоторых представителй общественности. 

В мэрии  же объяснили, что это была профилактическая вырубка. Деревья были сухими и в аварийном состоянии. Были зафиксированы случаи падения кроны. Перд вырубкой прошла экологическая экспертиза. 

После зачистки от мусора парк станет ещё краше. В нём появятся цветущие кустарники — сирень, спирея, гортензия. Также высадят можжевельник, форзицию и барбарис. 

Кроме того, в парке появятся дубы,березы и ели.

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