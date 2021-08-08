В Набережных Челнах мужчина убил бывшую возлюбленную и покончил жизнь самоубийством

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В Набережных Челнах мужчина убил бывшую возлюбленную, а после покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает smotrim.ru.

Тела двух человек нашли 5 августа в 52-м комплексе. По предварительным данным, мужчина убил 44-летнюю бывшую возлюбленную, а затем свел счеты с жизнью.

Пропажу матери обнаружил сын. Он не нашел ее дома, не смог дозвониться и пошел к дому ее бывшего сожителя. Тело матери он нашел в Hyundai Solaris, что принадлежал подозреваемому. Второй труп лежал в квартире, где жил сам злоумышленник.