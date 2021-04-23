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Пятница, 23 апреля, 2021
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В Москве школьницу насиловали все члены семьи

Никита Брыкин
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Следователи возбудили уголовное дело против 37-летнего сотрудника банка, который подозревается в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении племянницы, пишет МК.

Несколько лет назад за надругательство над дочерью задержали и арестовали ее отца, однако он умер в СИЗО до приговора. Выяснилось, что до малышки также домогалась ее мать. Вскоре женщину арестовали.

После этого 13-летнюю девочку и ее младшего брата отдали под опеку дяде — брату извращенки. Сотрудники социальных служб также ничего плохого не отмечали.

Однако однажды школьница рассказала социальному педагогу, что родственник периодически напивался дома и приставал к ней. Мужчина принуждал ребенка удовлетворять свои низменные потребности и насиловал ее с осени прошлого года. Злоумышленника задержали.

Сейчас девочка находится на обследовании, ее брата определят в специализированное учреждение.

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