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Четверг, 9 сентября, 2021
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В Москве помощник прокурора напал на таксиста и унизил его

Александр Ильин
В Москве помощник прокурора напал на таксиста и унизил его
Фото: LIFE

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В столице помощник прокурора Черёмушкинской межрайонной прокуратуры Санал Насонов, находившийся в нетрезвом состоянии ударил и обругал приехавшего на вызов таксиста. Об этом пишет Лайф

Как рассказывает пострадавший, он приехал на вызов, однако остановился в нескольких десятков метров от нужного места, поскольку там запрещена парковка. Санал Насонов и его приятели были недовольны этим.

«Один из его [Насонова] друзей сел в машину и сказал мне: «Ты с ним не шути, он из прокуратуры». Потом сел он и начал угрожать мне, говорить: «Ты знаешь, кто я такой? Я тебе сейчас лицо сломаю!»» — делится водитель такси. 

Пьяный пассажир начал бить молодого человека и угрожать ему. В итоге таксисту пришлось везти буйную компанию до места назначения. В конце поездки помощник прокурора заплатил молодому человеку со словами: «бедолаге и так досталось». 

По данным Лайфа, Насонова вызвало на разговор начальство. Сам он утверждает, что поступил так не самовольно, а из-за выпитого алкоголя. 

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