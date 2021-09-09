В Москве помощник прокурора напал на таксиста и унизил его

В столице помощник прокурора Черёмушкинской межрайонной прокуратуры Санал Насонов, находившийся в нетрезвом состоянии ударил и обругал приехавшего на вызов таксиста. Об этом пишет Лайф.

Как рассказывает пострадавший, он приехал на вызов, однако остановился в нескольких десятков метров от нужного места, поскольку там запрещена парковка. Санал Насонов и его приятели были недовольны этим.

«Один из его [Насонова] друзей сел в машину и сказал мне: «Ты с ним не шути, он из прокуратуры». Потом сел он и начал угрожать мне, говорить: «Ты знаешь, кто я такой? Я тебе сейчас лицо сломаю!»» — делится водитель такси.

Пьяный пассажир начал бить молодого человека и угрожать ему. В итоге таксисту пришлось везти буйную компанию до места назначения. В конце поездки помощник прокурора заплатил молодому человеку со словами: «бедолаге и так досталось».

По данным Лайфа, Насонова вызвало на разговор начальство. Сам он утверждает, что поступил так не самовольно, а из-за выпитого алкоголя.