В Москве нашли бывшую чиновницу мертвой с пакетом на голове

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В среду, 19 мая, в Москве обнаружили труп бывшей чиновницы. При этом на голове у женщины был пакет. Об этом сообщает Life.

Тело чиновницы из Улан-Удэ Аллы Пронькиной нашли утром того дня в сквере в центре столицы. На голове у погибшей был синий пакет.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Предварительная причина смерти — асфиксия. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Известно, что в 2007 году на Аллу Пронькину готовили покушение. В то время она была главой юридического отдела Территориального управления службы финансового надзора. На женщину разозлились бывшие коллеги из-за увольнения. Так они решили отомстить Пронькиной. Однако покушение тогда было сорвано.