В Москве мужчины три дня насиловали пьяную девочку

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которых подозревают в изнасиловании школьницы, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной версии, злоумышленники удерживали в квартире 13-летнюю школьницу. Чтобы потерпевшая не сопротивлялась, ее поили алкоголем

После того, как жертву освободили, она рассказала о произошедшем взрослым. Издевательства продолжались на протяжении трех дней.

Выяснилось, что ранее один из них уже был судим за аналогичное преступление. Следователи пытаются установить, как как школьница оказалась в жилище. Также проверяются ее родители.

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