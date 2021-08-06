19 C
Рязань
Пятница, 6 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В Москве изнасиловали 14-летнюю дочь известной рок-певицы

Никита Брыкин
В Москве изнасиловали 14-летнюю дочь известной рок-певицы
- Advertisement -

Возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего уроженца Адыгеи, который подозревается в изнасиловании ребенка, пишет КП.

Жертвой злоумышленника стала 14-летняя дочь известной рок-певицы. В правоохранительные органы обратилась сама 46-летняя артистка.

По предварительной версии, девочка гуляла по Битцевскому лесу. В какой-то момент с на тропинке поравнялся незнакомый мужчина. Злоумышленник подождал, пока вокруг не будет людей, и напал на девочку.

Вскоре полицейские задержали насильника. В Москве мужчина работал маляром.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]