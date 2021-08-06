В Москве изнасиловали 14-летнюю дочь известной рок-певицы

- Advertisement -

Возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего уроженца Адыгеи, который подозревается в изнасиловании ребенка, пишет КП.

Жертвой злоумышленника стала 14-летняя дочь известной рок-певицы. В правоохранительные органы обратилась сама 46-летняя артистка.

По предварительной версии, девочка гуляла по Битцевскому лесу. В какой-то момент с на тропинке поравнялся незнакомый мужчина. Злоумышленник подождал, пока вокруг не будет людей, и напал на девочку.

Вскоре полицейские задержали насильника. В Москве мужчина работал маляром.