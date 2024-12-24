В Москве 13-летнюю девочку госпитализировали после попадания снежком в голову

В Москве 13-летнюю девочку госпитализировали после точного попадания снежком в голову, пишет телеграм-канал Baza.

Вечером 21 декабря 13-летняя школьница вместе с одноклассниками играла в снежки. Во время игры один из снежков попал девочке точно в голову. После этого она вынуждена была прекратить участие в игре, а спустя несколько часов почувствовала слабость.

Девочку доставили в больницу, ее состояние медики оценили как средней тяжести. Пациентка была направлена в хирургию с подозрением на сильное сотрясение мозга.

Опасения врачей, к счастью, не подтвердились. Девочка сможет встретить Новый год дома, в кругу своей семьи.