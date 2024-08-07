Среда, 7 августа, 2024

В Московском зоопарке появился хвостатый сотрудник

Автор: 7info7

Опубликовано

фото Telegram-канала Московский зоопарк

Кот Симба, который прославился после того, как его спасали из вольера с волками в Московском зоопарке, теперь «работает» в PR-отделе. Об этом сообщается в Telegram-канале зоосада.

Симба попал в Московский зоопарк не самым обычным путем: он вскарабкался на дерево в вольере с волками, а спуститься уже не смог. После спасательной операции выяснилось, что кот – беспризорный, и ему предложили «вакансию» в зоопарке.

Как сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, Симба был «принят на работу» в отдел внешних коммуникаций. Теперь он будет помогать сотрудникам зоопарка в продвижении, а также участвовать в реализации проектов отдела «Фауна России».

Новости о жизни и «рабочих буднях» Симбы будут публиковаться в телеграм-канале Светланы Акуловой.

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