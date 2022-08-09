В Московском районе прошла приёмка двух участков дорог

Комиссионная приёмка участков дорог после ремонта состоялась 5 августа. В комиссию вошли представители МБУ «ДБГ», депутатского корпуса, управления благоустройства Рязани, подрядчика и общественности.

На улице Промышленной провели капремонт участка 2150 метров в рамках 2-летнего контракта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заменили асфальтобетонное покрытие, бордюры, обустроили пешеходные дорожки, переходы и искусственные дорожные неровности. Также установили новые остановочные павильоны и дорожные знаки, ограждения, нанесли разметку и заменили светильники.

Подрядчик должен в ближайшие дни заделать места отбора проб асфальта, завезти грунт на зелёные зоны, установить заглушки на перильных ограждениях и заменить треснувшую тактильную плитку на переходах.

Дирекция благоустройства города взяла на контроль вопрос с ливнёвкой на этом участке. После дождя участок осмотрят специалисты. Также подрядчика обязали убрать строительный мусор.

Второй участок – от дома №27 по улице Промышленной до дома №21 по улице Прижелезнодорожной протяжённостью 1170 метров. Комиссия указала на места, где нужно досыпать грунт, заделать места отбора проб асфальта, убрать информационный щит и временные дорожные знаки. Недочёты должны быть устранены в ближайшее время. Об этом сообщает сайт городской администрации.