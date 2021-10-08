В московской полиции задумались о разрешении «короткостволов» для самообороны после драки в метро

Председатель профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов высказался о том, что пределы самообороны для граждан необходимо расширить. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Комментируя ситуацию с дракой в метро, Суслов отметил, что пострадавшему повезло, что в вагоне было много свидетелей, которые могут подтвердить его невиновность.
По мнению Игоря Суслова, чтобы защитить себя от подобных хулиганов, добропорядочный гражданин должен иметь право носить с собой полноценное короткоствольное оружие.
Напомним, пострадавший в результате драки 25-летний Роман Ковалев сейчас находится в больнице. Против трёх мужчин, избивших его, возбуждено уголовное дело.