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Пятница, 8 октября, 2021
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В московской полиции задумались о разрешении «короткостволов» для самообороны после драки в метро

Александр Ильин
В московской полиции задумались о разрешении «короткостволов» для самообороны после драки в метро

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Председатель профсоюза полиции по СВАО Москвы Игорь Суслов высказался о том, что пределы самообороны для граждан необходимо расширить. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». 

Комментируя ситуацию с дракой в метро, Суслов отметил, что пострадавшему повезло, что в вагоне было много свидетелей, которые могут подтвердить его невиновность.

«У нас недостаточно разработано понятие самообороны», — считает он. 

По мнению Игоря Суслова, чтобы защитить себя от подобных хулиганов, добропорядочный гражданин должен иметь право носить с собой полноценное короткоствольное оружие. 

«Когда у нас ограничивают дульную энергию огнестрельного оружия ограниченного поражения 90 джоулями, хочется спросить: ребят, вы на чьей стороне? Вы хотите, чтобы преступнику не было “бобольки”?», — отмечает Суслов. 

Напомним, пострадавший в результате драки 25-летний Роман Ковалев сейчас находится в больнице. Против трёх мужчин, избивших его, возбуждено уголовное дело. 

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