Жертва нападения трёх приезжих в московском метро рассказал подробности случившегося

Пострадавший при инциденте с тремя приезжими в московском метро Роман Ковалев рассказал детали случившегося, пишет Znak.com

Как рассказывает Роман, трое парней из Дагестана начали сгонять девушек с сидячих мест в вагоне метро, а затем начали приставать к одной из них. Молодой человек попытался заступиться, но дебоширы повалили его и начали избивать.

«Я подошел, просто чтобы он свой рот закрыл. Не агрессивно это делал», — рассказывает Ковалев.

По словам юноши, в тот момент в вагоне находились и другие мужчины, однако никто из них не вмешался в ситуацию.

«На самом деле был полностью битком вагон, сидели и стояли люди. И в итоге, когда конфликт начался, мужики все отскочили на другую часть», — говорит Роман.

Напомним, конфликт произошёл в понедельник, 4 октября. Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить против нападавших уголовное дело о покушении на убийство.