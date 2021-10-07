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Четверг, 7 октября, 2021
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Жертва нападения трёх приезжих в московском метро рассказал подробности случившегося

Александр Ильин
Жертва нападения трёх приезжих в московском метро рассказал подробности случившегося
Фото: Роман Ковалев / Instagram

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Пострадавший при инциденте с тремя приезжими в московском метро Роман Ковалев рассказал детали случившегося, пишет Znak.com

Как рассказывает Роман, трое парней из Дагестана начали сгонять девушек с сидячих мест в вагоне метро, а затем начали приставать к одной из них. Молодой человек попытался заступиться, но дебоширы повалили его и начали избивать. 

«Я подошел, просто чтобы он свой рот закрыл. Не агрессивно это делал», — рассказывает Ковалев. 

По словам юноши, в тот момент в вагоне находились и другие мужчины, однако никто из них не вмешался в ситуацию. 

«На самом деле был полностью битком вагон, сидели и стояли люди. И в итоге, когда конфликт начался, мужики все отскочили на другую часть», — говорит Роман.

Напомним, конфликт произошёл в понедельник, 4 октября. Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить против нападавших уголовное дело о покушении на убийство. 

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