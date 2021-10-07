Жертва нападения трёх приезжих в московском метро рассказал подробности случившегося

Пострадавший при инциденте с тремя приезжими в московском метро Роман Ковалев рассказал детали случившегося, пишет Znak.com
Как рассказывает Роман, трое парней из Дагестана начали сгонять девушек с сидячих мест в вагоне метро, а затем начали приставать к одной из них. Молодой человек попытался заступиться, но дебоширы повалили его и начали избивать.
По словам юноши, в тот момент в вагоне находились и другие мужчины, однако никто из них не вмешался в ситуацию.
Напомним, конфликт произошёл в понедельник, 4 октября. Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить против нападавших уголовное дело о покушении на убийство.