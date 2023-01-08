Жители Мордовии раскритиковали сотрудницу полиции, которая, по их мнению, наела слишком короткую юбку, написала газета «Столица С».

Накануне Рождества офицер Алина Мангутова пожелала землякам провести прекрасную пятницу.

«Надеемся, все обнаружили под новогодней елочкой заветные подарки», – пожелала полицейская.

Некоторые посчитали ее образ откровенным и высказались резко:

«Старший лейтенант, с юбкой, что случилось?» «Китель получился длиннее юбки». «В свое личное время пусть носит все, что хочет»

Тем не менее, многие поддержали Мангутову и сделали комплемент ее внешнему виду.