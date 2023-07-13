Четверг, 13 июля, 2023
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В Милославском районе отремонтируют 1,5 километра дороги

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Фото: сайт правительства Рязанской области

Как сообщает сайт рязанского правительства, до ноября в Милославском районе будет отремонтирован участок дороги, ведущей к музею П.П. Семенова-Тян-Шанского в деревне Гремячка.

Работы пройдут на участке от пересечения с автодорогой Милославское – Большое Подовечье до поворота на поселок Южный. На объекте будет проведено фрезерование старого дорожного покрытия, укладка асфальтобетона, укрепление обочин, устройство съездов и примыканий, установка новых знаков и нанесение разметки. Протяженность ремонтных работ составит почти 1,5 километра.

Отмечается, что в этом году в Милославском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» также завершится ремонт железобетонного моста через реку Чернавку.

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