В микрорайоне Семчино произошёл пожар

В четверг, 23 февраля, в микрорайоне Семчино возле дома 3 произошёл пожар. Фото с места происшествия появилось в группе Рязань: Канищево, Семчино, Приокский и районы… ВКонтакте.

В пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области сообщили, что вызов поступил в 16:21. По предварительным данным, загорелся мусор на площади 15 квадратных метров.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет. В тушении задействовали 1 единицу техники и 5 человек личного состава.