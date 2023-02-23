Четверг, 23 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В микрорайоне Семчино произошёл пожар

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Фото Семьи Чиркиных в группе Рязань: Канищево, Семчино, Приокский и районы... ВКонтакте

В четверг, 23 февраля, в микрорайоне Семчино возле дома 3 произошёл пожар. Фото с места происшествия появилось в группе Рязань: Канищево, Семчино, Приокский и районы… ВКонтакте.

В пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области сообщили, что вызов поступил в 16:21. По предварительным данным, загорелся мусор на площади 15 квадратных метров.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет. В тушении задействовали 1 единицу техники и 5 человек личного состава.

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