В Михайловском районе задержали подозреваемую в краже 75 тысяч рублей у пенсионера.

40-летнюю женщину подозревают в краже из квартиры 88-летнего жителя села Солнечное. Уголовное дело возбудили по статье о краже, наказание по которой предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подробности рассказали в управлении МВД по Рязанской области.

Пожилой мужчина сообщил полицейским, что из сумочки, которая лежала на мебели в его квартире, исчезли 75 тысяч рублей.

Следов взлома на окнах и двери жилища правоохранители не нашли. По словам пенсионера, он нередко выходить на задний двор дома, не запирая входную дверь.

Оперативники угрозыска по опросам местных жителей составили описание подозреваемой, по которому узнали 40-летнюю жительницу Михайловского района. Женщина уже была знакома полиции из-за возможной причастности к хищениям.

Причастность подозреваемой к краже установили и задержали её.

Предварительно установлено, что женщина специально приехала в село, чтобы найти удобный для хищения дом. Злоумышленница незаметно зашла в квартиру пенсионера и похитила сбережения.