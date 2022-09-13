Вторник, 13 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В Михайловском районе водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком

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Фото: Издательство "Пресса"

В Михайловском районе 13 сентября произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и фуры. Предварительные данные сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Автокатастрофа произошла 13 сентября около 9:55 на 210-ом километре трассы Р-22 Каспий. За рулём Renault Sandero находился 80-летний москвич. Водитель не предоставил преимущества проезда двигавшемуся по главной дороге грузовику Ford F-MAX с полуприцепом, которым управлял 44-летний житель Подмосковья.

В результате ДТП водитель Renault погиб.

Проводится проверка случившегося.

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