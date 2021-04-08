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Четверг, 8 апреля, 2021
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В Михайлове рецидивист забил насмерть пенсионерку

7info
Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay

Жителя Михайлова признали виновным в причинении смерти знакомой, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Труп 60-летней женщины найден во дворе её дома 6 декабря 2020 года. Оперативники установили подозреваемого – ранее неоднократно судимого 38-летнего местного жителя. Мужчина пытался скрыться от полицейских, но его задержали.

Убийство совершено 4 декабря. Нетрезвые мужчина и женщина поссорились, так как не было денег на продолжение пьянки. Потерпевшая оскорбила собутыльника, в ответ он сбил её с ног ударами кулака. Затем продолжил избивать лежащую пенсионерку.

Суд признал михайловца виновным и приговорил к 9 годам колонии особого режима.

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