Четверг, 8 августа, 2024

В Михайлове из-за действий мошенников пенсионерка лишилась 800 000 рублей

Автор: Кристина Аманн

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Image by Freepik

800 000 рублей перевела мошенникам 70-летняя жительница Волгоградской области, которая приехала в гости к родственникам в Михайлов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России по Рязанской области.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что с её карты пытаются списать денежные средства и их надо обезопасить. В мессенджер пенсионерке прислали ссылку, по которой она перешла и ввела персональные данные платежного средства, после чего с карты списали 800 000 рублей.

Женщина рассказала, что ранее не раз слышала о подобных схемах обмана из СМИ, но по какой-то причине всё же поверила незнакомцу. Возбуждено уголовное дело.

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