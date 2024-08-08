В Михайлове из-за действий мошенников пенсионерка лишилась 800 000 рублей

800 000 рублей перевела мошенникам 70-летняя жительница Волгоградской области, которая приехала в гости к родственникам в Михайлов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России по Рязанской области.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что с её карты пытаются списать денежные средства и их надо обезопасить. В мессенджер пенсионерке прислали ссылку, по которой она перешла и ввела персональные данные платежного средства, после чего с карты списали 800 000 рублей.

Женщина рассказала, что ранее не раз слышала о подобных схемах обмана из СМИ, но по какой-то причине всё же поверила незнакомцу. Возбуждено уголовное дело.