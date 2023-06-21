Среда, 21 июня, 2023
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В метиловый спирт предлагают добавлять вызывающий рвоту химикат

Татьяна Проводина
Изображение от Freepik

Метанол в России могут денатурировать. В Совете Федерации предлагают разные варианты — изменения запаха, цвета или вкуса метилового спирта. Вопрос обсуждала рабочая группа в Совете Федерации.

Метанол, похожий на этиловый спирт, смертельно опасен для человека. Первый зампред комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин считает, что если бы жидкость имела цветовой пигмент, неприятный запах или вызывала рвотный рефлекс, это могло бы оградить людей от серьёзных отравлений. Ведь обычно жертвы не знают, что употребляют яд.

Более 70% всего объёма производимого в стране метилового спирта отправляется на экспорт, – рассказал Сергей Рябухин «Известиям». Поэтому важно, чтобы покупатели за рубежом не отказались от нашей продукции из-за денатурации. Нововведение также не должно мешать химической промышленности, в которой метиловый спирт используют при изготовлении красок, лаков и других товаров. Эти причины исключают окрашивание метанола и придание ему неприятного запаха, подчеркнул Сергей Рябухин.

Он добавил, что у регулятора нет серьёзных возражений против добавки, вызывающий рвотный рефлекс и мешающей выпить метанол. В Минпромторге заявили, что вопрос нужно тщательно изучать с точки зрения последствий для производственного процесса. Также важны последствия для здоровья людей после употребления химического соединения, вызывающего рвоту.

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