Понедельник, 10 июня, 2024

В МЧС рассказали, как защитить загородный дом от удара молнии

Автор: 7info

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Изображение от wirestock на Freepik

Основная защита загородного дома от удара молнии — это заземленные громоотводы. Их устанавливают на крыше, чтобы они принимали удары молнии, не причиняя вреда окружающей среде и электронике, пишет Regions.ru.

Важно, чтобы оборудование было сертифицировано специалистами. Устанавливать громоотвод самостоятельно не рекомендуется, необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности во время грозы.

«Не следует топить печь, так как газы высокой температуры имеют низкое сопротивление и могут привлечь молнию. Закройте все окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Если возможно, отключите все электроприборы, включая радио и телевизор,» — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

Специалисты также рекомендуют не стоять рядом с окнами и не подходить к водостокам и антеннам.

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