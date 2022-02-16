В МЧС объяснили появление пожарной машины у здания РГУ в Рязани

Появление пожарной машины днём 16 февраля у здания Рязанского госуниверситета на улице Свободы в Рязани связано с подготовкой к учениям. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.
Учения пройдут на следующей неделе.
Появление пожарной машины днём 16 февраля у здания Рязанского госуниверситета на улице Свободы в Рязани связано с подготовкой к учениям. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.
Учения пройдут на следующей неделе.
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