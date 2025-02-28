В массовом ДТП на ул. Интернациональной в Рязани пострадали два человека

27 февраля около 18:45 в Рязани, напротив дома № 1 по улице Интернациональная, произошло столкновение четырёх автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В аварии участвовали:

автомобиль «Лада Гранта» под управлением 38-летней жительницы Рязани,

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автомобиль «Лада Калина», которым управлял 25-летний рязанец,

ещё одна «Лада Гранта» под управлением 40-летней жительницы города,

автомобиль «Грейт Волл», за рулём которого находился 50-летний житель Рязанского района.

В результате ДТП 38-летняя водитель «Лады Гранты» и 27-летний пассажир «Лады Калины» получили травмы и обращались за медицинской помощью.

По факту происшествия проводится проверка. Обстоятельства уточняются.