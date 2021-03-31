В марте зафиксировано 700 фишинговых сайтов с фейковыми авиабилетами

С начала марта в Сети зарегистрировано более 700 доменов, на которых располагаются фейковые сайты по продаже авиабилетов, рассказал «Известиям» руководитель блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев. По его словам, подобные сайты появлялись и раньше — в среднем их было около 300 в месяц, но в настоящий момент наблюдается повышение активности злоумышленников.

Чаще всего мошенники создают фейковые порталы несуществующих турагентств. Они используются для хищения денежных средств. Бонусом является кража персональных данных человека. Сайты работают с реальными сведениями по авиаперелетам, но предлагают их по заниженной стоимости. Кроме того, злоумышленники стараются как можно быстрее перевести пользователя к процессу ввода данных банковской карты, — пояснил Сергей Трухачев.

За первые три месяца 2021 года количество фишинга в авиаотрасли выросло более чем в два раза, подтвердил директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин, уточнив, что компания заблокировала 47 сайтов за январь, 89 — за февраль, и уже 116 — за март. По словам эксперта, это связано с открытием ряда стран после снятия ограничений из-за COVID-19 и, как следствие, — возрастанием спроса на авиабилеты.

В четверг, 25 марта, оперштаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом заявил о возобновлении пассажирского сообщения, прерванного из-за пандемии COVID-19, с шестью странами. С 1 апреля регулярные рейсы запустят в Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Германию и Шри-Ланку.

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