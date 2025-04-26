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Главные новостиСемья и отношения

В марте в Рязанской области родились Сокина и Грачя

Анастасия Мериакри

В марте 2025 года в Рязанской области на свет появились 485 деток. Самые популярные имена месяца публикует ЗАГС. 

В марте зарегистрировали 231 девочку. 13 из них назвали Анной, 12 — Варварой, 11 — Софией, 10 — Ксенией и Василисой, 9 — Алисой, Марией и Александрой.

Из 254 мальчиков Максимом назвали 18 детей, Михаилом — 14, Артёмом — 11, Марком — 10, Александром и Иваном — 8.

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Наиболее редкими именами в марте для девочек стали Альбина, Виталина, Лукерья, Раиса и Серафима. Для мальчиков — Богдан, Виталий, Глеб, Макар, Олег.

К необычным именам отнесли Мелисса, Сокина, Велеслав, Грачя.

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