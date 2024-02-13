В «Мармакс» рассказали о процессе строительства 5 жилых комплексов 

Девелоперская компания «Мармакс» продолжает строительство 5 своих проектов: паркового квартала «Голландия», резиденции загородной жизни «Поляна», резиденции «Медный», городского квартала «Манхэттен», а также коттеджного поселка «Вилланд». Все работы на проектах ведутся с точным соблюдением указанных сроков.

В городском квартале «Манхэттен», в 1 и 2 корпусах, работы по облицовке фасадов лицевым кирпичом и остекление завершены на 85%, готовность устройства кровли жилой части достигает 80%. Продолжаются штукатурные работы – их реализация составляет 54%, а также монтаж дверей кладовых помещений – 80%. Полностью завершен монтаж дымоходов. В 3 корпусе проекта выполнено устройство фундаментальной плиты жилого дома, продолжаются работы по устройству железобетонного каркаса подземной части здания.

В резиденции «Медный» на 96% завершено устройство монолитных конструкций первого этажа, сейчас на проекте продолжаются работы по организации строительной площадки. Устройство монолитных конструкций второго этажа достигает 12%.

В 3 очереди паркового квартала «Голландия» на 60% готова облицовка наружных стен секции А, остекление секций Б и В выполнено на 70%. Кирпичная кладка наружных стен и перегородок секции А реализована на 70%, монтаж воздуховодов секции А и Б – на 80%.

В коттеджном поселке «Вилланд» полностью завершены въездная группа и проведение газификации. Установка освещения в проекте выполнено на 30%, благоустройство парка – на 95%. Прогулочная зона поселка уже готова к эксплуатации.

«Несмотря на переменчивые погодные реалии этой зимы мы не сбавляем темпы строительства – на площадках ежедневно трудится большая и профессиональная команда. В каждом из наших проектов мы стараемся объединять красоту и функциональность, передовые концепции, а также высокий уровень сервиса, — прокомментировали в девелоперской компании «Мармакс». – Более того, идя в ногу со временем, мы интегрируем в концепции актуальные и важные мировые тренды – например, эко-повестка – разработка в проектах инфраструктуры для электрокаров или использование натуральных материалов, организация безбарьерной среды, продуманное озеленение, а также отклик к каждому из сценариев жизни – организация фитнес-клубов, игровых комнат, зоны коворкинга, магазинов и многого другого».

Реклама: ООО «СЗ «Возрождение». ИНН: 6234187450.

erid: 2VtzqvMrRAp